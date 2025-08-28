「YAWARA！」「MONSTER」「20世紀少年」などで知られる人気漫画家浦沢直樹氏（65）が、26日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）にゲスト出演。漫画家ならではの漫画の楽しみ方を明かした。単行本を出す際に、描き直しをするか尋ねられた浦沢氏は「例に漏れず僕はやってます」と回答。「完全版を出すことがあったんですよ。その時に以前描いた絵が許せないっていう。キャラクターの1、2巻の頃の絵