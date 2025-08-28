世界的ポップスターのテイラー・スウィフト（３６）とアメリカンフットボール選手のトラビス・ケルシー（３６）が婚約を発表し、指輪の写真が公開されると、指輪を製作した宝飾会社の株価が急騰した。米経済メディアＣＮＢＣは、２６日（現地時間）、スウィフトがＳＮＳを通じて婚約を発表した直後、ジュエリーブランド「シグネット・ジュエラーズ（ＳｉｇｎｅｔＪｅｗｅｌｅｒｓ）」の株価が一時３％以上上昇したと報じた。スウ