夏のような気温が高い時期に、掛け布団やタオルケットなどを使わずに寝る人は多いのではないでしょうか。SNS上では「夏はタオルケットも使わない」「6月ごろから掛け布団を使っていない」「この夏、一度も掛け布団を使っていない」「掛け布団を掛けると暑い」などの声が上がっています。そもそも、暑い時期に掛け布団を使う必要はあるのでしょうか。掛け布団の主な役割や、掛け布団を使わずに寝た場合に体に与える影響などについ