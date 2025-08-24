駄菓子サイズのミニカップラーメン「ブタメン」のパッケージに、発売から30年以上にわたって描かれる「ブタメンくん」が初出演したWEB動画が2025年8月12日に公開された。おやつカンパニーの看板2大キャラが共演！「ブタメン」のあまりの美味しさに目を回している表情が印象的な「ブタメンくん」。湯気が立ち上る「ブタメン」の麺をすすり、ゴクゴクッとスープを飲み干すシーンは、見ているだけで思わず「ブタメン」が食べたくなる