駄菓子サイズのミニカップラーメン「ブタメン」のパッケージに、発売から30年以上にわたって描かれる「ブタメンくん」が初出演したWEB動画が2025年8月12日に公開された。

おやつカンパニーの看板2大キャラが共演！

「ブタメン」のあまりの美味しさに目を回している表情が印象的な「ブタメンくん」。湯気が立ち上る「ブタメン」の麺をすすり、ゴクゴクッとスープを飲み干すシーンは、見ているだけで思わず「ブタメン」が食べたくなる仕上がりに。ベビースターラーメンのキャラクター「ホシオくん」も「ブタメン」をすすっている。

ブタメンくん

トンでもないウマさ！

ブタメンくんとホシオくん

3番目の味から、最も人気の味へ！ なぜか水圧実験の時も大人気!?

1987年に発売されたミニカップラーメン「ベビースター当りら〜めん」のしょうゆ味、カレー味に次ぐ3番目の味として、1993年に「ブタメン」は誕生。ミニカップラーメンの商品ラインナップを充実させるために、当時流行していた豚骨ラーメンを新フレーバーとして選定し、インパクトのあるネーミングと親しみやすいパッケージにするため、“とんこつ＝ブタ”ということから、わかりやすくてインパクトのある「ブタメン」という商品名になったそう。

この「ブタメン」のネーミングに合うブタのイラストを企画担当者が考案して誕生したのが、キャラクターの「ブタメンくん」。発売当初からパッケージに印刷されているキャラクターだが、実は名前が決まったのは、発売から28年たった2021年。「ブタメン」の関連グッズの要望が増えてきたことから名前を決めることに。「ブタメンくん」、「ブースケ」、「ブタノスケ」、「ブタッピー」という4つの候補からX（当時はTwitter）で投票が行われて決定した。

ブタメンくん

ちなみに「ブタメン」が深海の水圧の強さを示すのによく使われるのをご存知だろうか。深くなればなるほど水圧が大きくなってカップが小さくなるわけだが、「ブタメン」の包装素材がその実験に向いているのだそう。どれだけ小さくなっても「ブタメンくん」の顔と色合いで「ブタメン」と分かるからすごい。

閑話休題。3番目の味として登場したものの、その後最も人気の商品となり、「ブタメン」シリーズとして、発売元おやつカンパニーの顔と呼べる商品のひとつに。現在は、こってりクリーミーな「とんこつ味」、シンプルなのに味わい深い「しょうゆ味」、スパイシーで刺激的な香りの「カレー味」、ビーフの旨みとコショウのパンチがきいた「タン塩味」がラインナップ。

気分に合わせて選べるフレーバー、アレンジも楽しめるシンプルさ、コバラ満たしにちょうどいいボリューム感と、長く愛されてきた「ブタメン」。改めてその美味しさを噛み締めてみては。