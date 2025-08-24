[8.23 プレミアリーグ第2節](エミレーツ スタジアム)※25:30開始<出場メンバー>[アーセナル]先発GK 1 ダビド・ラヤDF 2 ウィリアン・サリバDF 6 ガブリエル・マガリャンイスDF 12 ユリエン・ティンバーDF 33 リッカルド・カラフィオーリMF 8 マルティン・ウーデゴーアMF 36 マルティン・スビメンディMF 41 デクラン・ライスFW 7 ブカヨ・サカFW 14 ビクトル・ギェケレシュFW 20 ノニ・マドゥエケ控えGK 13 ケパ・アリサバラ