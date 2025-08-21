[8.20 J1第30節 町田 3-1 G大阪 Gスタ]J1リーグは20日、第30節前倒し分を行い、FC町田ゼルビアがガンバ大阪に3-1で勝利した。前半に古巣対戦のDF昌子源がセットプレーから先制点を奪うと、後半に一時追い付かれたが、終盤にMF林幸多郎が相手のミスを見逃さず、2試合連発となる決勝弾。最後は復帰戦のFW西村拓真もPKを決め、試合を仕上げた。町田はクラブの連勝記録を8にのばし、1試合多い消化試合数ながらついに暫定首位に浮上し