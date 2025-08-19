ラオスのホステルでメタノールが混入した飲み物を飲んで失明危機を経験した男性の話が伝えられた。ＢＢＣニュースは１８日（現地時間）、ラオスの人気観光地パンビエンで昨年１１月に発生したメタノール中毒死亡事件の生存者カラム・マクドナルドさん（２３）のインタビューを報道した。マクドナルドさんは当時、宿泊客にウイスキーやウオッカなどの酒類を無料で提供するホステルに宿泊していた。マクドナルドさんはこの酒に炭酸飲