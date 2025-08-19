筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気などで就労が困難なひきこもりの人を対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。浜田さんによると、障害年金は、その障害で初めて医療機関を受診した「初診日」から1年6カ月を経過した「障害認定日」の時点で、法令に定める障害状態であれば請求が可能だといいます。障害認定日の時点で症状が軽い場合、障害年金を請求しても不