AIによる要約なしには成り立たなくなりつつあるのが今の世の中だ。長々としたためられた懇切丁寧なウェブもたった3行にまとめられ、それに目を通しただけで全文を読んだつもりになる。なんなら目次も生成されているので、そのクリックだけで、読みたい部分にジャンプできる。AIが大量の情報を“秒”で要約していく会議も同様だ。流行のボイスレコーダーはAI連携で、録音した音声をクラウドにアップロード、会議が終わってスマホや