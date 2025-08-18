中国メディアの観察者網によると、スイスの腕時計ブランド、スウォッチは16日、男性モデルが指で目尻を引っ張る「つり目ポーズ」をする広告画像が中国で炎上したことを受け、公式微博（ウェイボー）アカウントを通じて謝罪し、問題の画像を削除したことを明らかにした。スウォッチは、公式ウェイボーアカウントに英語と中国語の声明文の画像を投稿し、「スウォッチエッセンシャルズコレクションの画像におけるモデルの描写に関する