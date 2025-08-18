8月16日、木村拓哉が自身のYouTubeチャンネルで、家系ラーメンを食す動画を投稿。動画内で木村が調理スタッフに取った行動が話題を呼んでいる。今回、木村が訪れたのは、神奈川県厚木市のラーメン店「厚木家」。同店は、横浜市にある豚骨醤油ラーメン店「吉村家」直系の「家系ラーメン」として人気を博している。「動画に出演した店主の吉村政紀さんは、普段YouTubeの撮影はすべて断っているものの、自身が木村さんの大ファン