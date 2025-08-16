アヤックスに加入した板倉滉が、17日に行われるエールディヴィジの第2節ゴーアヘッド・イーグルス戦でデビューすることが明らかとなった。クラブ公式サイトが伝えた。同クラブは、現地時間8月8日にボルシアMGから板倉を獲得。契約期間は2029年6月30日までの4年契約で、1年間の延長オプションが含まれる。そして公式サイトに、ジョン・ハイティンガ監督が15日に出席した記者会見で語った言葉を掲載。「板倉がゴーアヘッド・イーグル