リーガロイヤルホテル東京は、フランス語で「ぶどう畑」を意味するぶどうのアフタヌーンティー「Vignoble（ヴィニョーブル）」を9月1日から10月31日まで提供する。スイーツは、シャインマスカットをふんだんに使用した「シャインマスカットのショートケーキ」やシャンパーニュ香る「ぶどうとシャンパーニュのジュレ」、コニャック“レミーマルタンXO”の風味が広がる「マカロン・コニャック〜レミーマルタンXO〜」などを用意する