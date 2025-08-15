11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！ちょうど1ヶ月前の7/15は、東京ディズニーシーのロストリバーデルタにある劇場ハンガーステージで新ショー”ドリームス・テイク・フライト”のプレビュー公演が開催され、私もその