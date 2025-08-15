11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

ちょうど1ヶ月前の7/15は、東京ディズニーシーのロストリバーデルタにある劇場ハンガーステージで新ショー”ドリームス・テイク・フライト”のプレビュー公演が開催され、私もその日に観に行かせていただきました。

事務所の仲間であり、ディズニー大好き仲間であるASPのモグ・ライアンと一緒に行ったのですが、直後に感想を熱く語り合えたのが最高に嬉しかったです！

というわけで、今回は”ドリームス・テイク・フライト”についてお話していこうと思います！

ネタバレ注意でお願いします。

プレビュー公演で観てから、まだそのあと１回も観れていないので、曖昧になっているところや、まだちゃんと細かいところまでガッツリしっかり観ることができていないので、そのあたりはご容赦ください…！

また、プレスにて行かせていただいた為、ショー中の写真を載せていますが、本来このショーは写真や動画の撮影は禁止となりますのでご注意ください。

ハンガーステージでショーをやるのは、前ショーの”ソング・オブ・ミラージュ”が終了した2020年2月以来。

5年以上このステージではショーがやっていなかったという時の流れに驚きつつ、とても久しぶりに中へ入りました。

一歩踏み入れた瞬間の懐かしさと、ここからまた新しい物語が始まるワクワクに胸が高鳴りましたね。

飛行機工場が舞台となったこのショーは、ミッキーをはじめとするディズニーの仲間たちが、様々なハプニングを乗り越えながらも力を合わせて飛行機づくりに奮闘する一日を描いています。

さまざまなディズニーキャラクターとダンサーさんの歌とダンスでリズミカルに進んでいくストーリーは、シーン毎でひとつひとつのショーを観ているかのような感覚になり、”ドリームス・テイク・フライト”というひとつのショーというよりはいろんなショーを詰め合わせたようだなと思いました。

それでもしっかりとひとつのストーリーにはなっているので、なんだか不思議な感じですね。

9シーンで一日を表すストーリーは、工場長のピートを中心に、ミッキーと飛行機づくりの職人たち(ダンサー)から始まります。

塗装係のドナルドのシーンでは、ドナルドらしさ溢れるコミカルさやドタバタなシーンが音楽とダンスで表現されていたり、道具の調達係のチップとデールのシーンでは、工場ならではの道具で奏でられる演奏が楽しさを増幅させ、さらに客席後方からダンサーが登場し、思わず笑顔になってしまいました。

1番印象に残っているのは、推しであるグーフィーの息子・マックスのシーン。

停電の修理に駆けつけたマックスと電気技師たちによるパフォーマンスが本当にかっこいい。

マックスといえばのストリート系ダンスと、ネオン輝く衣装が最高でした！

こういうショーにあまり登場しないモアナやポカホンタス、メリダといった勇敢なプリンセスたちも登場するのも嬉しいですね。

キャラクターもダンサーさんも衣装が本当によくて、個人的にめっちゃ良い！となったのはミニーさんの衣装。

パイロットであるミニーさんは珍しくパンツスタイルで、ダンサーさんと同じ衣装なのがすごく良い！

ミニーさんが飛行機に乗り大空へ飛び立つシーンでこのショーが終わるのですが、こういう終わり方って今までなかったように思うのでとても新鮮だったし、終わったあとが夢の中にいるようなふわふわした気持ちになりました。

それぞれのシーンには、様々なメッセージが含まれていて、ガツンとダイレクトに刺さったり、高揚感と一緒に届いてきたり、あたたかさと楽しさに包まれて届いてきたり、その違いにキャラクター性が出ていておもしろかったですね。

このように見どころが沢山あるのですが、生歌や生演奏でこの場所この瞬間でしか感じられないものがあったり、プロジェクションマッピングを使用した演出やプロップスたちの使い方など、演出の方でも本当に見どころ満載です！

ダンサーさんも思っていたよりも人数がいて、ライブ感が強かったり、東京ディズニーランドのフォレストシアターでやっている｢ミッキーのマジカルミュージックワールド｣のような舞台装置があったり、最近のパークのエンタメ性をぎゅっと詰め込んだようでした！

目が足りなくて、まだまだ全然観ることが出来なかったポイントもたくさんあると思うので、またインパした際には観に行きたいと思います。

みなさんもぜひ、ミッキーと仲間たちの飛行機工場の一日を覗いてみてはいかがでしょうか？？

p.s

ショーを観終えたあと、少しの時間モグとパーク内楽しませていただきました！

また今度一緒にインパしようね！！

文・写真：ヤママチミキ

TOP画像デザイ＆イラスト：ジンボウサトシ

