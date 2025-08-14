ストックマーク株式会社は、製造業の研究者・開発者向けオンラインカンファレンス「FUTURE TECH2025」を2025年9月3日（水）9:00-17:00に開催すると発表した。参加費は無料で、事前登録制となっている。 ●5つの革新的技術分野を一日で網羅本イベントでは、全固体電池、量子コンピュータ、ロボット技術、半導体、生体センシングの5つの注目技術について、各分野の専門家が最新の研究進捗と実装に向けた課題を共有される。