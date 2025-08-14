逆の鱗と書いて「逆鱗」。 魚の鱗を逆に撫でることではありません。 また、鱗を逆に撫でてもいい事はありません。 蛇は特に嫌がるのだとか。 同じように「逆鱗」は人にとても嫌がられることです。 さて、逆鱗と書いてなんと読むでしょうか？ 「逆鱗」読み方のヒントは? 逆鱗とは、伝説の生き物である龍の81枚の鱗のうち、 一枚だけ逆さに生えている鱗の事です。 これに触れてしまうと、龍がものすごく怒って、すぐに殺さ