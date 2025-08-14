ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 視聴者を軽視？和田アキ子の「長寿番組の秘訣」めぐる発言が波紋 和田アキ子 エンタメ・芸能ニュース 週刊女性PRIME 視聴者を軽視？和田アキ子の「長寿番組の秘訣」めぐる発言が波紋 2025年8月14日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 和田アキ子が「長寿番組の秘訣」を語ったと週刊女性PRIMEが伝えた 12日放送の番組で質問されると、「みんなのおかげですよ」とコメント しかし直後に「視聴習慣みたいな……見てなくても」などと口にしたという 記事を読む おすすめ記事 《借金で10年間消息不明の息子も》ビッグダディが明かす“4男5女と三つ子”の子供たちの現在「メイドカフェ店員」「コンビニ店長」「3児の母」番組終了から12年 2025年8月13日 17時59分 中村俊輔氏が“AEDを手に疾走”して観客救助に貢献、14年前の盟友の死は「無駄じゃない」と証明 2025年8月13日 16時0分 「気持ち悪くなる」あのちゃんのCMに“健康被害”を訴える人が続出、攻めすぎ演出に「止めて」 2025年8月13日 18時35分 道重さゆみ（36）が「嫌いだったよ、あなたのこと」と宣言したのは…伝説と呼ばれた「プラチナ期」モーニング娘。で異彩を放ったワケ〈芸能界を引退〉 2025年8月14日 6時10分 「田久保の圧勝だな」伊東市百条委員会“19.2秒”の新情報も、低レベルな議会に市民失望 2025年8月13日 15時0分