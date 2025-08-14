香川労働局が入る合同庁舎／高松市サンポート 香川労働局は12日、県内ハローワークにおけるマッチング業務実績ついて発表しました。職業安定所の紹介で求人と求職が結合した数を表す「充足数」は1134件で、前年同月より9.3％ダウンしました。就職件数は1108件で、前年同月より9.9％ダウンしました。失業手当を受給している人が給付日数の3分の2以上を残して早期就職した割合は39.1％で、前年同月より4