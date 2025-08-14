“元Jリーガー”檀崎竜孔、不正賭博により豪で罰金刑へ　利益配分は7対3…最後は「多額の賭け金」で発覚Qoly

青森山田の10番を背負った檀崎竜孔 八百長賭博で7件の罪を認める

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 豪Aリーグのサッカー賭博スキャンダルにより、檀崎竜孔が逮捕・起訴された
  • 友人と共謀して行った八百長賭博に関し、7件の罪を認めたという
  • 弁護人は、職業的信頼性と賭博市場の公正性を損なったことを認めているそう
