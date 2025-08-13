世界的スポーツ用品ブランドのアディダスがメキシコ原住民の伝統的な靴のデザインを盗用したサンダルを発売したという議論と関連し謝罪した。アディダスは１１日にＣＮＮに送った声明で「公式に謝罪しヤララグの文化遺産を尊重する対話をして協力するという約束を再確認する」と明らかにした。この靴をデザインしたメキシコ系米国人デザイナーのウィリー・チャバリア氏も「オアハカ地域社会との協力もなく（伝統靴デザインが）サン