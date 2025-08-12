東京ヴェルディは12日、ガンバ大阪からFW唐山翔自(22)が期限付き移籍加入することを発表した。期間は2026年1月31日までで、G大阪と対戦する公式戦には出場できない。G大阪アカデミー出身の唐山は昨季途中にロアッソ熊本へ期限付き移籍し、J2で13試合3得点を記録。G大阪に復帰した今季はJ1で5試合0得点、ルヴァンカップで1試合1得点となっている。唐山は東京Vを通じて「ガンバでなかなか試合に出られていない自分にチャンスを