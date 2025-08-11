高川学園のアルプスから届く声援がナインに力を与えたアルプスの“声量”が試合の流れを変えた。第107回全国高校野球選手権は11日、大会第6日目が行われ、第3試合で高川学園（山口）と未来富山が対戦。高川学園の応援団は豪雨の影響で到着が遅れ試合開始時点は空席が目立っていたが、応援団が到着した4回に4安打を集めて3得点。猛攻を見せた打線に「応援到着してから調子上がってる気がする」「声量えぐい」「声援がエグい」とフ