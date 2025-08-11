シーズン途中の別れとなった。今季より北海道コンサドーレ札幌を率いていた岩政大樹監督。25節時点でチームは10位と上位争いに絡めず。戦績は10勝４分け11敗。８月11日、43歳の指揮官との契約解除が発表された。 クラブの公式Xでも報じられると、以下のような声が集まった。「このタイミングで!?」「ここで解除なの?!」「中途半端すぎる」「中断前にすべきだよなー」「絶対今じゃなかった感凄いぞ。手遅れ」「今年は最