「このタイミングで!?」「今じゃなかった感凄い」コンサ岩政監督との別れにファン戸惑い「もっと見たかった」の声も
シーズン途中の別れとなった。
今季より北海道コンサドーレ札幌を率いていた岩政大樹監督。25節時点でチームは10位と上位争いに絡めず。戦績は10勝４分け11敗。８月11日、43歳の指揮官との契約解除が発表された。
クラブの公式Xでも報じられると、以下のような声が集まった。
「このタイミングで!?」
「ここで解除なの?!」
「中途半端すぎる」
「中断前にすべきだよなー」
「絶対今じゃなかった感凄いぞ。手遅れ」
「今年は最後まで岩政監督で戦って欲しかった」
「その情熱とお人柄は好きです」
「人柄やパッションはとても大好きでした」
「感謝の気持ちでいっぱいです」
「選手に対する愛情、素晴らしかったです」
「岩政さんの監督をもっと見たかったです！」
「岩政監督、お疲れ様でした！」
戸惑い、そして感謝の気持ち。ファン・サポーターも思うところがあるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
今季より北海道コンサドーレ札幌を率いていた岩政大樹監督。25節時点でチームは10位と上位争いに絡めず。戦績は10勝４分け11敗。８月11日、43歳の指揮官との契約解除が発表された。
クラブの公式Xでも報じられると、以下のような声が集まった。
「このタイミングで!?」
「ここで解除なの?!」
「中途半端すぎる」
「中断前にすべきだよなー」
「絶対今じゃなかった感凄いぞ。手遅れ」
「今年は最後まで岩政監督で戦って欲しかった」
「その情熱とお人柄は好きです」
「人柄やパッションはとても大好きでした」
「感謝の気持ちでいっぱいです」
「選手に対する愛情、素晴らしかったです」
「岩政さんの監督をもっと見たかったです！」
「岩政監督、お疲れ様でした！」
戸惑い、そして感謝の気持ち。ファン・サポーターも思うところがあるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”