東京・葛飾柴又寅さん記念館、仮面ライダー響鬼（ひびき）によるコラボイベント「響鬼はつらいよ」（８月３１日まで）が同記念館で開催中。１０日は映画「男はつらいよ」（山田洋次監督）の寅さんに扮（ふん）した響鬼が登壇し、最初で最後のファンとの写真撮影会を行った。柴又でも撮影され、放送から２０周年の響鬼は、寅さんおなじみのトランクにチェックのジャケットを肩に引っかけて登場。小道具は本物だ。激レアだけに撮