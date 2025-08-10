ブルージェイズのフロント入りした加藤豪将氏【MLB】ドジャース 9ー1 Bジェイズ（日本時間10日・ロサンゼルス）試合前に意外な組み合わせが実現した。ドジャースの大谷翔平投手が9日（日本時間10日）、本拠地のブルージェイズ戦前に、元日本ハムの加藤豪将氏と談笑。メジャーリーグや日本ハムなど、経歴に共通点があるが、プロでは接点がなかった2人の邂逅に「なんだか新鮮」などの反応が相次いだ。ブルージェイズでアナリスト