実業家・堀江貴文氏（52）が10日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、中国旅行での“本音”を吐露した。雲南省ツアーに参加している堀江氏。「凄いのは雲南省のミャンマー国境近くの奥地に行ってもモバイルバリバリ繋がること。そしてみんなalipayかwechatpayで決済できること。リープフロッグ現象」と最新技術を活用している様子に驚いていた。その一方で「いいところも多いけど、中国人のマナーはひどいところが多い」と本