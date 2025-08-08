ティーンに特化したマーケティング＆プロモーション支援を提供するアイ・エヌ・ジー（東京都渋谷区）の渋谷トレンドリサーチが、「夏が似合う芸能人」ランキングを紹介しています。ランキングの調査は、7月29日に、15〜18歳の高校生男女を対象にウェブアンケートで実施。103人の回答をもとにランキングを作成しています。3位はモデルで俳優の出口夏希さんでした。5.9％。2位は俳優の橋本環奈さんで6.9％でした。同社によると