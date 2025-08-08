藤子不二雄Ⓐの不朽の名作 実写ドラマ「笑ゥせぇるすまん」でんでん、笹野高史、丸山礼、関口メンディーらのサプライズ出演が話題！“秋山喪黒”の主題歌「モグリズム」が人気！アニメ版の音楽を手掛けた田中公平氏のメインテーマも要チェック！

この度テレ東では、ドラマ「笑ゥせぇるすまん」の制作を発表、7月18日(金)よりPrime Videoにて独占配信がスタートしました。配信開始と共に視聴ランキング2 位にランクインし多くの方にお楽しみいただいております。

©藤子スタジオ／TV TOKYO

原作は伝説的漫画家の一人である藤子不二雄Ⓐによる不朽の名作「笑ゥせぇるすまん」。黒いスーツで全身を包んだ謎のセールスマン・喪黒福造（もぐろふくぞう）が悩める現代人の“ココロのスキマ”を埋めていくというオムニバス形式の物語です。本ドラマの主人公・喪黒福造役を秋山竜次(ロバート)がアイコニックな喪黒のビジュアルと特徴的な心の奥底に響くあの笑い声を、圧倒的な再現度で演じ大きな話題になっております。主演級の豪華な俳優陣がゲスト主人公として登場し、ダークで大人のメルヘンな世界観はそのままに、脚本は原作を現在にアップデートした話と、完全オリジナルの話の多種多様な全12話。いま、日本一面白い脚本家陣が集結し、「笑ゥせぇるすまん」ファンの方から、まだ喪黒福造を知らない方々まで誰もがドキッとクスッと楽しめるような、現代にマッチした物語を描いています。

そして今回、劇中にサプライズ登場しているゲスト達も大きな話題に。

#3「ソックリさん」には丸山礼、関口メンディー、#12「サブスクおじいちゃん」にはでんでん、笹野高史がサプライズで出演するなど、 “秋山喪黒”とのコミカルな絡みは必見です。そのほか、瀬戸さおり、當間ローズ、崎山つばさ、若月佑美、廣瀬智紀、林祐衣、たかみち店長、カルマ、大水洋介、三浦獠太、野間口徹、皆川猿時、小沢真珠、本多力、平野綾、木粼ゆりあ、橋本マナミなど幅広いジャンルで活躍される個性的な出演者も集結。さらに、漫画やアニメでお馴染みのBAR魔の巣のマスターをベテラン俳優・五頭岳夫が、喪黒同様、高い再現度で演じており、隅から隅まで注目の本作をぜひお楽しみください。

©藤子スタジオ／TV TOKYO

中毒性がある“秋山喪黒”の主題歌「モグリズム」も話題に！

©藤子スタジオ／TV TOKYO

そして各話のエンディングで喪黒が踊る主題歌「モグリズム」も注目を集めており、口ずさみたくなる歌詞と中毒性たっぷりのメロディーは、なんと全12話異なる映像と音楽で、本編同様に見逃せない仕上がりとなっています。色々なパターンで「モグリズム」を魅せる“秋山喪黒”だからこそ完成したエンディング映像は必見です！本編と合わせてぜひご注目ください。



さらに本作のオープニングはアニメ版「笑ゥせぇるすまん」の音楽を手掛けた田中公平氏のメインテーマで始まり、喪黒福造が暗闇の中から歩いてくるという演出が、『アニメ版を忠実に再現している！』と配信開始直後からファンの間でも喜びの声があがりました。アニメ版の初代声優・大平透氏の声を完コピした秋山竜次のナレーション共々、オープニング映像もお楽しみください。

＜「笑ゥせぇるすまん」各話出演者情報＞

#1「たのもしい顔」山本耕史

松澤一之、瀬戸さおり、大河内浩

#2「シーソーゲーム」斉藤由貴、千葉雄大

前野朋哉、當間ローズ

#3「ソックリさん」本郷奏多、あの

五頭岳夫、崎山つばさ、足立英、篠原悠伸、丸山礼、関口メンディー

#4「決断ステッキ」黒島結菜

五頭岳夫、中井千聖、若月佑美、廣瀬智紀

#5「夢の一発屋」石田重廣、保科有里

橋幸夫、平浩二、畑美紗起、林祐衣、運上弘菜、まなこ、たかみち店長

#6「デトックスヒロイン」井桁弘恵

五頭岳夫、カルマ、かもめんたる、吉田ウーロン太

#7「地下アイドル」髙嶋政伸、OCHA NORMA

五頭岳夫、大水洋介(ラバーガール)

#8「借りパクの泉」中川大志

三浦獠太、丈太郎、朴聖賢、西堀文、速瀬愛

#9「イン主婦エンサー」仲間由紀恵

野間口徹

#10「海馬ガム」 國村隼

皆川猿時、小沢真珠、マギー、池田良、稲川実代子

#11「ホワイト上司」勝地涼

本多力、長谷川朝晴、平野綾、森下紫温、木粼ゆりあ、伊藤雨音

#12「サブスクおじいちゃん」濱田岳、小日向文世

五頭岳夫、橋本マナミ、でんでん、笹野高史

≪番組概要≫

【タイトル】「笑ゥせぇるすまん」

【配信】動画配信サービス「Prime Video」にて独占配信中

▶Prime Video：https://amazon.co.jp/dp/B0F5QXFXRZ

*作品の視聴には会員登録が必要です。(Amazon プライムについて詳しくは amazon.co.jp/primeへ)

*Amazon、Prime Video 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

【原作】藤子不二雄Ⓐ「笑ゥせぇるすまん」

【主演】秋山竜次(ロバート)

【ゲスト】山本耕史、斉藤由貴、千葉雄大、本郷奏多、あの、黒島結菜、石田重廣、保科有里、井桁弘恵、髙嶋政伸、OCHA NORMA、中川大志、仲間由紀恵、國村隼、勝地涼、

濱田岳、小日向文世 (出演順)

【脚本】宮藤官九郎、マギー、細川徹、岩崎う大（かもめんたる）

【メインテーマ原曲作曲】田中公平

【音楽】信澤宣明

【演出】伊藤征章(FCC)、長部洋平、山本大輔、佐々木詳太

【チーフプロデューサー】山鹿達也(テレビ東京)、伊藤征章(FCC)

【プロデューサー】北川俊樹(テレビ東京)、鳥越一暢、大瀬花恵(FCC)

【制作】テレビ東京、FCC

【公式 HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/warausalesman/

【公式 X】https://x.com/waraumoguro_tx ／ @waraumoguro_tx

【公式 Instagram】https://www.instagram.com/waraumoguro_tx/ ／ @waraumoguro_tx

【公式 TikTok】https://www.tiktok.com/@waraumoguro_tx ／ @waraumoguro_tx