モデルで俳優の本田翼さん（33）が2025年8月1日、自身のインスタグラムを更新。スリットの入った超ミニ丈コーデを披露した。「簡単のっけご飯をよく作っております」本田さんは、超ミニ丈のスカートとロングブーツを合わせたコーデや、食事の写真などを投稿。「葬送のフリーレンのアニメ2週目中です」とハマっているアニメを明かし、「そして最近は切ってのせるだけの簡単のっけご飯をよく作っております」と近況をつづっていた。