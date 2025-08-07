ドラマ「ウォーキング・デッド」でアディ役を演じた女優ケリー・マックさん（本名：ケリー・クレベノウ）が、8月2日、中枢神経系の膠芽腫との闘病の末に亡くなった。33歳だった。家族に見守られながら、静かに息を引き取ったという。 【写真】病床でも笑顔復帰を信じていた 遺族はケリーさんのインスタグラムを通じて訃報を発表。「あの明るく情熱的な光は、私たちがいずれ向かうあの世へと旅立ち