【新華社ウルムチ8月7日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市の各風景区は今年上半期（1〜6月）、特色ある文化資源を深く掘り下げ、没入型の文化・観光体験を提供することで、観光客の滞在時間を延ばし、街の魅力をじっくり味わってもらうことに成功した。「記念撮影」から「没入型体験」まで、ウルムチの観光業は爆発的な成長ぶりを見せている。新疆国際大バザール風景区では6月中旬以降、1日当たりの来場者数が何度も「10万人