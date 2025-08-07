米プロリーグＭＬＳのロサンゼルスＦＣは６日、イングランド・プレミアリーグ、トットナムからの退団が既に決定していた韓国代表ＦＷ孫興民（ソン・フンミン）の加入が決定したことを発表した。孫はロサンゼルスＦＣを通じて「世界で最も象徴的なスポーツ都市のクラブで、大きな野心を持つロサンゼルスＦＣに加入できて誇りに思う。新たな章を刻むためにここに来た。このチームでトロフィーを掲げ、クラブ、街、ファンのために