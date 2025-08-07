◆1万円以下で泊まれる舞浜エリアのホテル5選。ディズニー旅行だけでなく近場のリゾートステイにもおすすめ！写真／ハイアットリージェンシー東京ベイ、三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ東京ディズニーリゾート（R）へのおでかけの拠点として人気の舞浜・浦安エリア。都心から近いのにバカンス気分を味わえるホテルが多く、実は気軽なリゾートステイにもぴったり。海が見える展望大浴場や天然温泉付きホテル、潮風を感じるバルコ