AIスタートアップのPerplexityが、2025年7月10日にAIブラウザの「Comet」をリリースしました。これに続く形で、OpenAIも独自のAIブラウザのリリースを画策しているとロイターが報じました。これはブラウザ市場の3分の2を占めるGoogleのChromeに対抗するための措置とみられています。Exclusive: OpenAI to release web browser in challenge to Google Chrome | Reutershttps://www.reuters.com/business/media-telecom/openai-rele
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