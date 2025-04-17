アジア株日米関税協議に希望抱くマーケット、今後の参考に米中は平行線たどる 東京時間11:04現在 香港ハンセン指数 21214.08（+157.10+0.75%） 中国上海総合指数 3272.69（-3.32-0.10%） 台湾加権指数 19242.65（-225.35-1.16%） 韓国総合株価指数 2456.57（+9.14+0.37%） 豪ＡＳＸ２００指数 7776.60（+17.70+0.23%） アジア株はまちまち、イースター連休を前