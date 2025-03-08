½÷Í¥¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¤ÎºÍÇ½¤Ï¡¢±éµ»¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Æó³¬Æ²¤È¤¤¤¨¤Ð¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥à¥Ã¥¯·¿¼Ì¿¿½¸¡Ø·î´©¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥³¥à¥¢¥¤¡Ê32¡Ë¤ò»£±Æ¤·¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆó³¬Æ²¤¬»£±Æ¤·¡¢º£Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½÷Í¥¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¡Ê25¡Ë¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÏÈ¯Çä¸åÂ¨½ÅÈÇ¤¬·èÄê¡£²þ¤á¤Æ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤ÎÏÓ¤¬³Î¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬À¤´Ö¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢