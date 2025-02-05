【このフォトエッセイは、渡邊渚を知っている人はもちろん、生きづらさを感じている人や病と闘っている人、それを支える周囲の人、同世代の将来に悩む女性など、様々な人たちに届いて欲しいと思って制作しています】【写真】批判を浴びるも堂々グラビア撮影をする強メンタルの渡邊渚1月29日に発売された、元フジテレビアナウンサーの渡邊渚のフォトエッセイ『透明を満たす』の紹介文だ。5万字超のオール書き下ろしエッセイと、80