¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î2Ç¯ÌÜ¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¡£¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î·î´ÖMVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿º£µ¨¤Ï¹µ¤¨¤È¤Ê¤ê¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉå¤é¤º¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø´ø´±¤âÂç¤­¤Ê¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±óÆ£¤Ï¡¢¡ØSYNCHRONOUS¡Ù¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤â¥ê¥ô