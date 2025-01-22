元銀座ホステスで人気占い師の蝦名里香先生が誕生日や数秘術、算命学をもとに今日もっとも運勢の良い芸能人をピックアップ！自分と同じ誕生日の有名人や、あなたの推しが登場するかも!?今日の開運最強有名人、第2位は4月30日生まれの常盤貴子（52）。一流のものに囲まれ、触れることで成功に導かれる人生！運気の流れとしては「美の追求」が幸運キーワードなので、スキンケアを見直したり自分を整えることで心身ともにエネルギ