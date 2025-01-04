「2024年9月に、ドジャースの地元紙ロサンゼルス・タイムズで、うちの店が紹介されたこともあり、毎日のようにアメリカから観光客がやってきて、大谷選手のグッズを拝むように見ています」そう語るのは岩手県奥州市にある美容室「シームス ヘアーアンドスパ」のオーナー菅野広宣さん。大谷翔平選手（30）の花巻東高校時代からのファンで、店内には1000万円以上かけて集めたユニホームや帽子など大谷選手のグッズが約300点所狭しと