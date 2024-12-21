Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï21Æü¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëGK»³¸ýÎÜ°Ë(26)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íèµ¨¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î»³¸ý¤ÏFCÅìµþU-18¤«¤é¥í¥ê¥¢¥óU-18(¥Õ¥é¥ó¥¹)¡¢¥¨¥¹¥È¥ì¥Þ¥É¥¥¡¼¥é(¥¹¥Ú¥¤¥ó)¡¢¥ì¥¯¥ì¥¢¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¦¥¦¥§¥ë¥Ð(¥¹¥Ú¥¤¥ó)¤ÈÅÏ¤êÊâ¤­¡¢2022Ç¯¤Ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ø¡£º£µ¨¤«¤éÄ®ÅÄ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢8·î¤ËÀîºêF¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´°Á´°ÜÀÒ¤ËºÝ¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È