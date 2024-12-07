※経済指標 ＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（11月）22:30 結果22.7万人 予想22.0万人前回3.6万人（1.2万人から修正） ＊失業率（11月）21:30 結果4.2％ 予想4.1％前回4.1％ ＊平均時給（11月）21:30 結果0.4％ 予想0.3％前回0.4％（前月比） 結果4.0％ 予想3.9％前回4.0％（前年比） ＊民間部門雇用者数 結果19.4万人 予想20.5万人前回-0.2万人（-2.8万人から修正）