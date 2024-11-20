ロッテは20日、2025年春季キャンプの日程を発表した。沖縄県石垣市春季キャンプは18年目で、沖縄県糸満市での春季キャンプは4年目。宮崎県都城市での春季キャンプは初となる。なお、糸満キャンプ期間中、4試合の練習試合を予定。（詳細は主催球団が発表。糸満でマリーンズ主催試合は1試合を予定）▼ 石垣島場所：石垣市中央公園野球場日程：2月1日（土）〜2月16日（日）（休日6、12日）▼ 沖縄県糸満場所：糸満市西崎総合