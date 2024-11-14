女優の松岡茉優（29歳）が、11月13日に公開されたポッドキャスト番組「松岡茉優＆伊藤沙莉『お互いさまっす』【公式】」に出演。俳優・八嶋智人のマメな部分について「本当にすごいし、本当にありがたく思っている」と語った。松岡茉優が連続ドラマ「その『おこだわり』、私にもくれよ！！」（テレビ東京系／2016年）で共演した八嶋智人の話題を出した後、八嶋とはその後、舞台などでも一緒になり、現場ごとのグループチャットが作