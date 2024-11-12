東京六大学野球・秋季リーグ戦のベストナインが12日に発表された。明治大との優勝決定戦を制し48回目の優勝を飾った早稲田大から投手・伊藤樹（3年・仙台育英）、捕手・印出太一（4年・中京大中京）、一塁手・前田健伸（3年・大阪桐蔭）、外野手・尾瀬雄大（3年・帝京）、石郷岡大成（3年・早稲田実）と5人の選手が選ばれた。10月24日に行われた『プロ野球ドラフト会議』で5球団から1位指名を受け、抽選の結果、楽天が交渉権