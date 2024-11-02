NY株式1日（NY時間11:00）（日本時間00:00） ダウ平均42230.25（+466.79+1.12%） ナスダック18323.42（+228.27+1.26%） CME日経平均先物38570（大証終比：+450+1.17%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は４日ぶりに大幅反発。取引開始前に発表になった１０月の米雇用統計で非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が１．２万人増と予想を大きく下回った。ただ、米株式市場ではネガティブな反応はなく、買い先行