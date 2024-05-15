自民党の今井絵理子参院議員（40）が、15日までに自身のX（旧ツイッター）の新アカウントを開設した。今井議員は、3月28日の参院本会議から欠席。Xアカウントも削除していた。長期連休明けの今月7日、今井氏は新アカウントを開設。「ご無沙汰しております。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、体調不良により約1ヶ月間、国会を欠席いたしました」と報告し、「公務ができなかったことにつきまして、国民の皆さまに